Саудовская Аравия пригрозила обвалить цены на нефть

Саудовская Аравия – это один из крупнейших экспортеров нефти в мире. Страна готова к серьезным изменениям, чтобы сохранить свою долю на рынке.

Саудовская Аравия готова бороться за рынок нефти

Саудовская Аравия обратилась к государствам-членам ОПЕК+ с важным заявлением. Об этом рассказали делегаты ОПЕК+. В частности, говорится о том, что цены на нефть могут упасть до 50 долларов за баррель, пишет Wall Street Journal.

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Главное требование, которого призывает придерживаться Саудовская Аравия, – это добыча согласованные объемы нефти. Добавляют, что это заявление якобы прозвучало на прошлой неделе во время телефонного разговора представителей нефтяного картеля.

В ОПЕК+ считают, что Саудовская Аравия якобы готова начать ценовую войну, если другие страны не будут следовать договоренностям. Мол, ключевая цель королевства – это сохранение своей доли на рынке.

Напомним, что Саудовская Аравия уже отказалась от своего неофициального целевого показателя цены на сырье. Речь идет о цене на уровне 100 долларов за баррель. Осведомленные с ситуацией лица заявили, что страна стремится вернуть себе долю на рынках сбыта.