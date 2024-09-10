После разительного обвала: как нефть начала новую неделю

Нефть начала неделю с роста. Больше всего цены на сырье росли из-за прогноза погоды в США, который спровоцировал опасения относительно будущего рынка.

Что происходит на рынке нефти

Нефть в начале недели подорожала почти на 1%. На рынок влияли новости об урагане, который, по прогнозам, накроет штат Луизиана в среду. В частности, опасаются, что непогода может повредить процессу добычи нефти на побережье Мексиканского залива в США, согласно данным Reuters

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Напомним, что прошлую неделю нефть Brent завершила с самой низкой ценой с декабря 2021 года, а сырье WTI – с июня 2023 года. Важным фактором влияния на рынке было то, что картель во главе с Саудовской Аравией и Россией сомневается относительно увеличения объемов добычи сырья из-за снижения цен на рынке.

Какая цена нефти

Нефть Brent выросла в цене на 78 центов доллара или 1,1%. Сырье остановилось на уровне 71,84 доллара за баррель. В то же время американская нефть West Texas Intermediate подорожала на 1,04 доллара или 1,5%, выросла до 68,71 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 71,82 доллара за баррель (- 0,10%);

Контракты WTI торгуются по цене 68,64 доллара за баррель (- 0,7%)

Часто саме комерційні банки першими реагують на головні виклики часу. Наприклад, з перших днів повномасштабного вторгнення Райффайзен Банк надав українцям 1,3 мільярда гривень допомоги, впроваджує соціальні ініціативи та працює на відновлення та розвиток економіки країни.