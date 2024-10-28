Перевод денег с карты на карту на карту

Банки в Европе работают немного по-другому, чем в Украине. В частности, об этом свидетельствует то, как функционирует система перевода денег с карты на карту, пишет издание Mind.

Интересно Расчет картой за рубежом: каким будет курс евро и от чего он зависит

Для Европы являются типичными платежи c2c. Это означает, что средства перечисляют со счета на счет. Зато украинцы привыкли к переводам Р2Р – с "карты на карту". В то же время часто за рубежом в онлайн-банкинге вообще отсутствует опция переводить деньги на карту другого банка или за пределы страны.

Одним из вариантов, который могут использовать украинцы, может быть система SEPA. Фактически это европейский аналог межбанковской системы переводов в долларах SWIFT.

Чтобы иметь доступ к этой системе нужно учесть несколько моментов: