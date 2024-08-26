Почему добыча нефти в Восточной Ливии остановится

Восточное правительство Ливии объявило о прекращении добычи и экспорта нефти в ответ на обострение конфликта с его Западным соперником в Триполи, возникший из-за контроля над центральным банком.

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Глубокие политические разногласия между Востоком и Западом Ливии, несмотря на соглашение о прекращении огня заключенное при поддержке ООН, продолжают вызывать боевые действия и блокады. Эти конфликты часто нацелены на контроль над ценнейшими ресурсами страны.

Интересно! Ливия, которая обладает крупнейшими известными нефтяными запасами в Африке, сталкивается с проблемами в добыче из-за десятилетий политической нестабильности. В прошлом месяце объем добычи нефти в стране составил около 1,15 миллиона баррелей в день.

Нефтяная промышленность Ливии претерпела серьезные изменения: крупнейшее месторождение страны, Шарара, которое ежедневно добывало около 270 000 баррелей, остановило свою деятельность. В то же время на востоке Ливии расположен бассейн Сирт, содержащий основную часть нефтяных запасов страны и четыре ключевых терминала для экспорта нефти.