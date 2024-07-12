Цены на нефть пересекли важную психологическую отметку

Нефть продолжает расти в цене, однако по итогам недели могут зафиксировать отрицательные значения. На рынок оказывают влияние новые данные из США.

Сколько стоит баррель нефти

Во время торгов в пятницу, 12 июля 2024 года, нефть Brent подорожала на 72 цента или на 0,8%. Сырье торгуется на уровне 86,12 доллара за баррель.

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В то же время нефть West Texas Intermediate прибавила в цене 85 центов или 1%. Американское сырье стоит 83,47 доллара за баррель, пишет издание Reuters. Обе марки нефти росли в цене в течение двух предыдущих торговых сессий.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 86,18 доллара за баррель (+0,91%)

Контракты WTI торгуются по цене 83,53 доллара за баррель (+1,10%).

Какие факторы влияют на рынок нефти

Нефть продолжает расти в цене на фоне сигналов о снижении инфляционного давления в первой экономике мира – США. Эта страна является крупнейшим потребителем нефти в мире. Это усиливает ожидания того, что Федеральный резерв начнет снижать процентные ставки в ближайшем будущем.

Нефть нефти марки Brent пересекла отметку в 86 долларов за баррель, хотя она все еще настроена на падение по итогам недель. Предварительно ожидают спад примерно на уровне 1%.