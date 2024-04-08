Нефть резко обвалилась в цене: все из-за Израиля

Нефть начала новую неделю с серьезного спада. На рынок повлияли последние события на Ближнем Востоке. О главных колебаниях и изменениях – рассказываем в новом материале 24 Канала.

Сколько стоит нефть на рынке

В понедельник, 8 апреля, нефть Brent торгуется с ценой на уровне 89,69 доллара за баррель. Сырье подешевело на 1,48 доллара или 1,6%.

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В то же время нефть WTI потеряла с начала торгов на 1,37 доллара или 1 5%. Цена черного колеблется на уровне 85,54 доллара за баррель, согласно данным Reuters.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть колеблются на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 90,02 доллара за баррель (- 1,26%)

Контракты WTI торгуются по цене 85,82 доллара за баррель (- 1,25%).

Нефть изменила динамику

За первые три месяца 2024 года стоимость нефти существенно выросла . Нефть Brent подорожала на 13,6%, а WTI подорожала на 16,1%. Тогда как за последнюю неделю цены на нефть выросли более чем на 4%.

Нефть начала новую неделю с существенным ценовым проседанием. Это реакция рынка на ослабление напряжения на Ближнем Востоке. В частности, Израиль вывел больше солдат из южной части Газы и взял на себя обязательства провести новые переговоры о возможном прекращении огня в конфликте, длящемся уже 6 месяцев, информирует издание Reuters.

Также добавляют, что это может быть лишь временным отступлением, поскольку речь не идет ни о каких фундаментальных изменениях.