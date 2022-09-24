Цены на нефть рухнули ниже двух психологических уровней: что произошло

На рынке нефти зафиксирован резкий спад. Почему баррели черного золота начали падать в цене – читайте в материале 24 канала.

Сколько стоят самые известные марки нефти

На торгах в пятницу, 23 сентября, стоимость нефти Brent колеблется на уровне 86,52 доллара за баррель. С начала сессии котировки этой марки упали сразу на 4,36%. Однако по сравнению с предыдущим днем, сырье подешевело на 3,84 доллара, согласно данным Finance! Yahoo.

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В то время как октябрьские контракты на американскую нефть West Texas Intermediate сейчас стоят 79,27 доллара за баррель. По сравнению с данными торгов за предыдущий день, нефть WTI упала в цене на 4,22 доллара. Также с начала торговой сессии эта марка потеряла 5,05%.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

марка нефти Brent торгуется на уровне 86,63 доллара за баррель (- 3,68 доллара),

за баррель (- 3,68 доллара), баррель американской нефти WTI торгуется по цене 79,26 доллара (- 4,18 доллара).

Что происходит на рынке нефти

На торгах в пятницу стоимость нефти упала до минимума за 8 месяцев. Две самые известные марки черного золота потеряли за день ориентировочно 5%, пишет издание Reuters. Среди факторов, оказавших влияние на динамику котировок нефти, выделяют:

Стремительное укрепление доллара на рынке. Индекс доллара США обновил максимум за последние 22 года;

Новая волна опасений по поводу монетарной политики центробанков, которая может привести к началу рецессии и обвалу спроса на нефть.

Прогнозы по ценам на нефть