Цены на нефть рухнули ниже двух психологических уровней: что произошло
На рынке нефти зафиксирован резкий спад. Почему баррели черного золота начали падать в цене – читайте в материале 24 канала.
Сколько стоят самые известные марки нефти
На торгах в пятницу, 23 сентября, стоимость нефти Brent колеблется на уровне 86,52 доллара за баррель. С начала сессии котировки этой марки упали сразу на 4,36%. Однако по сравнению с предыдущим днем, сырье подешевело на 3,84 доллара, согласно данным Finance! Yahoo.
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В то время как октябрьские контракты на американскую нефть West Texas Intermediate сейчас стоят 79,27 доллара за баррель. По сравнению с данными торгов за предыдущий день, нефть WTI упала в цене на 4,22 доллара. Также с начала торговой сессии эта марка потеряла 5,05%.
По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:
- марка нефти Brent торгуется на уровне 86,63 доллара за баррель (- 3,68 доллара),
- баррель американской нефти WTI торгуется по цене 79,26 доллара (- 4,18 доллара).
Что происходит на рынке нефти
На торгах в пятницу стоимость нефти упала до минимума за 8 месяцев. Две самые известные марки черного золота потеряли за день ориентировочно 5%, пишет издание Reuters. Среди факторов, оказавших влияние на динамику котировок нефти, выделяют:
- Стремительное укрепление доллара на рынке. Индекс доллара США обновил максимум за последние 22 года;
- Новая волна опасений по поводу монетарной политики центробанков, которая может привести к началу рецессии и обвалу спроса на нефть.
Прогнозы по ценам на нефть
- Эксперты Goldman Sachs ожидают, что стоимость нефти марки Brent может возрасти до 130 долларов за баррель до конца 2022 года. Подчеркивают, что на рынке фиксируют дефицит даже несмотря на замедление экономического роста, так что это тянет цены вверх.
- Если же сценарий с рецессией станет реальностью, то прогнозируют, что нефть может обвалиться до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос, согласно отчету Citigroup.