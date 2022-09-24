Ціни на нафту обвалилися нижче двох психологічних рівнів: що сталося
На ринку нафти зафіксували різкий спад. Чому барелі чорного золота почали падати в ціні – читайте у матеріалі 24 каналу.
Скільки коштують найвідоміші марки нафти
На торгах у п'ятницю, 23 вересня, вартість нафти Brent коливається на рівні 86,52 долара за барель. З початку сесії котирування цієї марки впали відразу на 4,36%. Проте у порівнянні з попереднім днем, сировина подешевшала на 3,84 долара, згідно з даними Finance!Yahoo.
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Тоді як жовтневі контракти на американську нафту West Texas Intermediate наразі коштують 79,27 долара за барель. Порівняно з даними торгів за попередній день, нафта WTI впала в ціні на 4,22 долара. Але з початку торгової сесії ця марка втратила 5,05%.
За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на наступних рівнях:
- марка нафти Brent торгується на рівні 86,63 долара за барель (- 3,68 долара),
- барель американської нафти WTI торгується за ціною 79,26 долара (- 4,18 долара).
Що відбувається на ринку нафти
На торгах у п'ятницю вартість нафти впала до мінімуму за 8 місяців. Дві найвідоміші марки чорного золота втратила за день орієнтовно 5%, пише видання Reuters. Серед факторів, які вплинули на динаміку котирувань нафти, виділяють:
- Стрімке зміцнення долара на ринку. Індекс долара США оновив максимум за останні 22 роки;
- Нова хвиля побоювань щодо монетарної політики центробанків, яка може призвести до початку рецесії та обвалу попиту на нафту.
Прогнози щодо цін на нафту
- Експерти Goldman Sachs очікують, що вартість нафти марки Brent може зрости до 130 доларів за барель до кінця 2022 року. Підкреслюють, що на ринку фіксують дефіцит навіть попри сповільнення економічного зростання, тож це тягне ціни вгору.
- Якщо ж сценарій з рецесією стане реальністю, то прогнозують, що нафта може обвалитися аж до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів у 2023 році. Адже це безпосередньо вплине на попит, згідно зі звітом Citigroup.