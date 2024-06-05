Нефть снова начала дорожать, но цены колеблются вблизи многомесячного минимума
На рынке нефти зафиксировали изменение динамики после двух дней спада. На цены влияют ожидания по ОПЕК+, а также данные из США.
Какие факторы влияют на рынок нефти
Во время торгов в среду, 5 июня, цены на нефть колеблются вблизи минимума за 4 месяца на фоне ожидаемого роста предложения в конце года, когда ОПЕК+ начнет сворачивать некоторые сокращения добычи.
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Кроме того, рынки также взвешивают данные о ситуации на рынке труда в США, а также рост запасов нефти, согласно данным Reuters.
Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на следующих уровнях:
- Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 77,72 доллара за баррель (+0,26%)
- Контракты WTI торгуются по цене 73,45 доллара за баррель (+0,27%).
Как изменилась стоимость нефти
Нефть Brent выросла в цене на 26 центов или на 0,3%. Сырье торгуется на уровне 77,78 доллара за баррель. Тогда как контракты на нефть West Texas Intermediate подорожали на 24 цента или 0,3%. Американская нефть, также известная как WTI, торгуется на уровне 73,,49 доллара за баррель.
Также напомним, что в начале июня члены ОПЕК+ решили продолжить сокращение объемов добычи нефти, чтобы поддержать цены на сырье. Однако нефть демонстрировала на торгах и в понедельник, и во вторник демонстрировала отрицательную динамику.