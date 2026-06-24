Ормузский пролив повлиял на цены на нефть: вернутся ли они к довоенному уровню

Цены на нефть в среду, 24 июня, снизились ещё более чем на 1%, продолжив падение предыдущих дней. В настоящее время они уже приближаются к самому низкому уровню за последние четыре месяца.

Почему падают цены на нефть

Причиной падения цен стали первые признаки того, что Ормузский пролив открывается для все большего количества нефтяных танкеров, которые ранее были заблокированы, пишет Reuters.

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К утру среды фьючерсы на нефть заметно подешевели:

эталонная марка Brent подешевела на 96 центов, или 1,3% — до 76,12 доллара за баррель;

американская West Texas Intermediate (WTI) потеряла 92 цента, или 1,3% — до 72,29 доллара за баррель.

Признаки того, что движение танкеров через Ормузский пролив постепенно нормализуется, в сочетании с продолжающимися переговорами о прекращении огня ослабили опасения относительно поставок,

– объяснила динамику цен аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.

Дополнительное давление на нефтяной рынок оказывает решение Вашингтона предоставить Ирану временную лицензию на продажу нефти в течение 60 дней. Цены реагируют на ожидания, что дополнительные объемы иранской нефти вернутся на мировые рынки.

По словам аналитиков, цены на нефть находятся под давлением ожиданий, что отношения между США и Ираном улучшатся, а поставки нефти через Ормуз возобновятся.

По их мнению, цены даже смогут вернуться к довоенным уровням, если стороны достигнут значительного прогресса в ядерных переговорах.

Инвесторы также внимательно следят за тем, как быстро страны Ближнего Востока смогут возобновить экспорт нефти, и за темпами возобновления движения танкеров в Персидском заливе.

Таким образом, цены на нефть в настоящее время тесно связаны с геополитической ситуацией. Любая эскалация в отношениях между Вашингтоном и Тегераном или усиление блокады Ормуза может привести к их падению.

Напомним, в понедельник, 22 июня, цены на нефть упали более чем на 3%. Это произошло в результате того, что США предоставили Ирану 60-дневное ослабление санкций после первых мирных переговоров. Однако аналитики уверены, что в краткосрочной перспективе ослабление санкций не окажет значительного влияния на цены.