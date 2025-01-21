Нефть в США упала в цене: все из-за планов Трампа после инаугурации

Известно, что в планах Дональда Трампа есть увеличение добычи ископаемого топлива. После инаугурации, которая состоялась 20 января, когда Трамп официально вступил в должность президента, фьючерсы на нефть в США упали.

Как рынок отреагировал на инаугурацию Трампа

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters, в США фьючерсы на нефть упали более чем на 1 доллар за баррель в начале азиатских торгов во вторник, 21 января.

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Это произошло после того, как президент Дональд Трамп вступил в должность и объявил о плане максимизации добычи нефти и газа в США путем объявления чрезвычайного положения.

Таким образом, фьючерсы на нефть в США с поставкой в марте подешевели на 1,06 доллар – до 76,33 доллар за баррель.

Напоминаем! Накануне выборов, говоря о своем видении будущего энергетики США, Дональд Трамп заявил: "Мы будем бурить, крошка! Бурить". Дело в том, что одной из основ кампании Трампа стала энергетическая политика. А ключевая цель действующего президента – это снижение цен на топливо для потребителей в США.