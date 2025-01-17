Инаугурация президента США: кто платит за "банкет"

Простыми словами, за инаугурацию президента США платят частные доноры и налогоплательщики. Расходы распределяют между Объединенным комитетом Конгресса по инаугурационным церемониям, Президентским инаугурационным комитетом, федеральным правительством, а также правительствами штатов и местными органами власти. Простыми словами, за это мероприятие платят частные доноры и налогоплательщики в США.

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Традиционно инаугурацию новоизбранного президента США проводят 20 января, что менее чем через три месяца после объявления официальных результатов выборов. Новый лидер назначает инаугурационный комитет, который отвечает за проведение церемонии и всех связанных с ней мероприятий.

В частности, этот комитет имеет право получать пожертвования от частных доноров, о которых должен отчитаться в будущем Федеральной избирательной комиссии США. Самые большие статьи расходов на инаугурации президента США – это безопасность, транспорт и работа аварийных служб. Например, в 2009 году федеральное правительство потратило на это 124 миллиона долларов.

Сколько стоили инаугурации президентов США последние 16 лет

За последние почти два десятилетия в США должность президента занимали всего 3 политика:

Барак Обама , который дважды побеждал на президентских выборах и вошел в историю, как первый чернокожий президент США.

, который дважды побеждал на президентских выборах и вошел в историю, как первый чернокожий президент США. Джозеф Байден , который стал президентом США с третьей попытки. До этого он 8 лет был вице-президентом США в команде Барака Обамы.

, который стал президентом США с третьей попытки. До этого он 8 лет был вице-президентом США в команде Барака Обамы. Дональд Трамп, который в 2024 году во второй раз выиграл президентские выборы и уже шокировал мир рядом серьезных заявлений о статусе других стран и территорий, а также своими планами по тарифной политике.

Сколько заплатили за две инаугурации Барака Обамы

Инаугурация каждого из президентов стоила сотни миллионов долларов США. Например, стоимость первой инаугурации бывшего президента США в 2009 году составила 170 миллионов долларов. Часть расходов покрыл бюджет, который выделили на мероприятие федеральное и локальное правительства.

Обама также получил рекордные 53 миллиона долларов частных пожертвований. В 2013 году сумму пожертвований от доноров составила 44 миллиона долларов. Кроме того, команда Обамы в 2013 году принимала подарки от корпораций и индивидов, стоимость которых не превышала 250 тысяч долларов, согласно данным Yahoo!Finance.

Первая инаугурация Барака Обамы / Фото Getty Images

Первая инаугурация Трампа

Во время подготовки к первой инаугурации Дональд Трамп установил новый рекорд по сумме пожертвований от частных доноров. Команда политика получила 107 миллионов долларов. В целом инаугурация Трампа в 2017 году стоила от 175 миллионов до 200 миллионов долларов, пишет CBS News.

Сколько стоило вступление в должность Джо Байдена

Инаугурация действующего президента США Джозефа Байдена проходила при максимально необычных условиях. Во-первых, в 2020 году в мире все еще бушевала пандемия коронавируса. Во-вторых, 6 января сторонника Трампа попытались сорвать процедуру утверждения результатов выборов в Сенате, организовав штурм здания Конгресса США.

В общем инаугурационный комитет собрал 61,8 миллиона долларов от частных доноров, профсоюзов и компаний, пишет Reuters. Также известно, что город Вашингтон, где традиционно новоизбранный президент приносит присягу, обратилось к Конгрессу с запросом на 45 миллионов долларов, которые были нужны для подготовки к потенциальным массовым беспорядкам 20 января и в последующие дни.

Инаугурация Джо Байдена в 2021 году / Фото Getty Images

Самая дорогая инаугурация президента в истории США

Дональд Трамп во второй раз готовится стать президентом США, устанавливая рекорд за рекордом. Он является самым богатым президентом в истории страны, который снова собрал наибольшую сумму пожертвований от частных доноров. Более того, будущую инаугурацию Дональда Трампа уже называют самой дорогой в истории США.

По состоянию на 17 января известно, что инаугурационный комитет Трампа уже получил 200 миллионов долларов, информирует издание Barron`s. Большинство американских изменений еще неделю назад сообщали, что сумма привлеченных средств составляла 170 миллионов долларов.

Частные пожертвования, как правило, используют для покрытия расходов на мероприятия, которые связаны с инаугурацией нового президента США:

Церемонией принесения присяги.

Парад.

Инаугурационные балы.

Также сообщают, что команда Трампа планирует использовать деньги, оставшиеся у инаугурационного комитета, на будущую президентскую библиотеку, пишет BBC.

Какие компании "инвестируют" в инаугурацию Трампа

Корпоративный мир США также активно готовится к инаугурации Дональда Трампа и его второго президентского срока. Со стороны это выглядит так, будто взрослые, самодостаточные и состоятельные бизнесмены спешат наперегонки друг перед другом, чтобы быть среди первых, кто "приклонит колено" перед новым лидером.

Четко заметна огромная разница между поведением корпоративной Америки в 2017 и 2025 годах. Во время подготовки к первой инаугурации Трампа компании показательно разрывали любые связи с Трампом. Одна из главных причин – это его роль в событиях 6 января 2020 года, информирует Politico.

Однако сегодня ситуация совершенно другая. Мол, никто не знает, что будет завтра, а корпоративная Америка активно поддерживает Трампа. Отмечают, что так называемое "клеймо пожертвования Трампу", которое существовало в какой-то степени восемь лет назад, исчезло.

Заметьте! Будущая политика Трампа уже вызывает множество дискуссий и споров. Речь идет о его таможенной и миграционной политике, которые по словам экспертов могут спровоцировать новый всплеск инфляции в США.

Кто выделил миллион на инаугурацию

5 крупнейших технологических компаний мира выделили минимум по 1 миллиону долларов на инаугурацию Трампа:

Amazon

Google

Meta

Microsoft

Apple.

Компания Microsoft выделила на вторую инаугурацию Трампа вдвое больше, чем в 2017 и 2021 годах. Корпорация Google вложила по 285 тысяч долларов в инаугурации Трампа и Байдена, но в этом году увеличила свой вклад втрое.

Трамп с гендиректором Apple и основателем Amazon / Фото Getty Images

Активно выделяют средства на мероприятие и представители автомобильного сектора Toyota, Ford и General Motors. Они "инвестировали" по миллиону долларов. Чеки также выписали генеральные директора компаний Uber и OpenAI. Среди доноров Трампа также производитель лекарств и вакцины от коронавируса Pfizer, компания Robinhood, которая создала приложение для торговли ценными бумагами, производитель бухгалтерского обеспечения Intuit.

Мощные банки в США также выделяют деньги на инаугурацию Трампа, но они не раскрывают суммы своих пожертвований. В частности, соответствующие заявления сделали банки Goldman Sachs и Bank of America. Тогда как в Citigroup сообщили, что планируют сделать свой вклад в фонд, а JPMorgan удвоил свой вклад по сравнению с 2017 годом до 1 миллиона долларов.

Криптоиндустрия, которая активно поддерживала Трампа на выборах, также делает немалые пожертвования. Но это еще не все, поскольку представители этой индустрии даже имеют цель провести свой первый в истории инаугурационный Crypto Ball в пятницу вечером, который организовывает Дэвид Сакс. Это бывший руководитель PayPal, который будет отвечать за ИИ и криптосектор в команде Трампа.

Интересно! Пока ничего не известно о том, будет ли компания Nvidia, которая играет критически важное значение для мировой экономики и мощных техкомпаний, выделять средства инаугурационному комитету Трампа.



Также стоит заметить, что комитет не получил чек от компании Tesla, принадлежащей Илону Маску, который потратил на предвыборную кампанию новоизбранного президента примерно 240 миллионов долларов и получил должность в его администрации.