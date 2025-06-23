Нефть стремительно дорожает после ударов США по ядерным объектам Ирана: на сколько выросли цены

Ситуация на Ближнем Востоке продолжает осложняться, что влияет на мировые цены на нефть. Стоимость "черного золота" подскочила до самого высокого уровня с января после того, как США присоединились к Израилю в ударах по ядерным объектам Ирана.

Сколько стоит нефть

В понедельник, 23 июня, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,52 доллара (1,97%) и достигли 78,53 доллара за баррель. Американская нефть WTI подорожала на 1,51 доллара (2,04%) – до 75,35 доллара за баррель, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Примечательно! Оба контракта в начале торговой сессии прибавили более 3%, достигнув 81,40 доллара и 78,40 доллара соответственно - максимум за последние пять месяцев. Впрочем, после пика цены немного снизились.

Почему растут цены на нефть

Цены на нефть начали расти после заявления президента США Дональда Трампа о том, что в ходе авиаударов были "уничтожены" ключевые ядерные объекты Ирана. США таким образом поддержали израильскую атаку, что стало очередным витком эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Важно! Иран – третий по объему добычи нефти участник ОПЕК.

Инвесторы ожидают дальнейшего роста цен на фоне опасений, что Иран может перекрыть Ормузский пролив - стратегический водный путь, через который проходит около 20% мировых поставок нефти.

Текущая геополитическая эскалация является ключевым драйвером роста цен на нефть Brent и может привести к их приближению к отметке в 100 долларов, а уровень 120 долларов за баррель уже не кажется невозможным,

– считает основательница исследовательской компании SS WealthStreet в Нью-Дели Сугандха Сачдева.

Перекроет ли Иран Ормузский пролив

Парламент страны одобрил решение о закрытии Ормузского пролива. Хотя Иран неоднократно угрожал блокировать пролив, на практике он этого не делал.

Хотя существуют альтернативные трубопроводные маршруты, определенная часть иранской нефти не может быть экспортирована в случае закрытия пролива. Все больше судовладельцев будут избегать этого региона.

Как вырастут цены на нефть из-за перекрытия Ормузского пролива

Как отмечается в аналитическом обзоре Goldman Sachs, цена на Brent может краткосрочно вырасти до 110 долларов за баррель, если потоки через Ормузский пролив сократятся наполовину в течение месяца. В этом случае цены останутся примерно на 10% выше текущего уровня в течение следующих 11 месяцев.

При этом банк, по-прежнему, не ожидает серьезных перебоев в поставках нефти и газа, отметив наличие глобальных усилий по предотвращению затяжного и масштабного кризиса.

Интересно! С начала конфликта на Ближнем Востоке стоимость Brent выросла на 13%, а WTI примерно на 10%.