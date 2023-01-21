Последние изменения на рынке нефти

В ходе торгов в пятницу, 20 января 2023 года, нефть Brent торговалась на рынке по цене на уровне 87,63 доллара за баррель. Сырье подорожало на 1,47 доллара или 1,7% во время торговой сессии.

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Американская нефть, известная на рынке под маркой West Texas Intermediate, завершила очередной торговый день с ценой 81,31 доллара за баррель. С начала торгов сырье выросло в цене 0,98 доллара или 1,2%, сообщает издание Reuters.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 87,60 доллара за баррель (+1,67%);

за баррель (+1,67%); Баррель американской нефти WTI стоил 81,31 доллара за баррель (+1,22%).

Китай толкает цены на нефть вверх

В ходе торговой сессии цены на нефть выросли в среднем на 1 доллар. Все благодаря Китаю, а точнее, более оптимистическим перспективам экономики страны. Напомним, что именно Поднебесная является одним из мощнейших экспортеров сырья в мире.

На этом фоне возрастают ожидания уровня спроса в стране со второй экономикой мира. В результате на рынке нефти фиксируют положительную динамику вторую неделю подряд. В частности, марки нефти Brent за этот период подорожали на 2,8%, тогда как WTI – 1,8%.

В то же время эксперты Международного энергетического агентства считают, что отказ Китаем от политики нулевой терпимости по отношению к коронавирусу может спровоцировать рост мирового спроса до рекордного уровня в 2023 году.

Прогнозы от экспертов по ценам на нефть: