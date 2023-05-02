Последние изменения на рынке нефти

В понедельник, 1 мая 2023 года, фьючерсы на нефть Brent упали в цене 78,45 доллара за баррель. Сырье потеряло во время торгов 1,02 доллара или 1,3%.

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В то время как стоимость американской нефти, которая известна под брендом West Texas Intermediate, колебалась на уровне 75,66 доллара за баррель. За день сырье подешевело на 1,12 доллара или 1,5%, пишет издание Reuters.

По данным Bloomberg, цены на нефть остановились на следующих уровнях:

Нефть Brent торговалась на уровне 79,46 доллара за баррель (-1,08%);

за баррель (-1,08%); Бренд черного золота WTI стоил 75,66 доллара за баррель (-1,46%).

Ключевые факторы воздействия

Новую неделю нефть начала с обесценивания. В целом стоимость каждой из марок сырья упала более чем на 1 доллар. Одна из причин – слабые данные по экономике Китая. Напомним, что эта страна является одним из самых крупных импортеров нефти в мире.

Также на динамику рынка нефти влияют ожидания очередного повышения базовой ставки в США. В общем, эти факторы перевесили решение. ОПЕК+ о сокращении объемов добыча нефти, которая вступит в силу этого мая.

Рынок очень сильно зависит от того, что происходит в Китае, а большинство новости о производственном секторе стали разочарованием.

– заявил аналитик из Third Bridge.

Эксперт добавил, что именно Китай, по ожиданиям, должен стать главным драйвером увеличения спроса на нефть на рынке в 2023 году.