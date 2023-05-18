Последние изменения на рынке нефти

В среду, 17 мая, нефть Brent подорожали до 76,96 доллара за баррель. Сырье подорожало на 2,05 доллара или 2,7%.

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Нефть, которая известна под брендом West Texas Intermediate, завершила день с ценой на уровне 72,83 доллара за баррель. Стоимость американского сырья выросла на 1,97 доллара или 2,8%, пишет издание Reuters.

Согласно Bloomberg, цены на нефть остановились на следующих уровнях:

Баррель нефти Brent стоит 76,67 доллара за баррель (-0,38%);

за баррель (-0,38%); В то время как сырье бренда WTI торгуется на уровне 72,56 доллара за баррель (-0,37%).

Ключевые факторы влияния на рынке

Цены на нефть выросли на фоне оптимизма по поводу спроса на рынке нефти и переговоров о повышении потолка государственного долга в США. Эти два фактора перевесили влияние на динамику рынка опасений относительно излишка предложения.

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Международное энергетическое агентство обнародовало прогноз, что спрос будет опережать предложение на 2 миллиона баррелей в день во второй половине года. Кроме того, ожидают, что 60% роста спроса на нефть в 2023 году придется на Китай.