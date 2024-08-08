Новый исторический максимум: какая страна добывает больше всего нефти в мире

В США стремительно увеличивают объемы добычи нефти. Более того, американцы уже установили новый исторический рекорд.

США добывают рекордные объемы нефти

На прошлой неделе США достигли нового рекорда по объемам добычи нефти. Речь идет о 13,4 миллионах баррелей в сутки. Об этом свидетельствуют последние данные от Управления энергетической информации.

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Этот показатель вырос с 12,6 миллиона баррелей нефти в день, которые фиксировали год назад. В целом объемы добычи нефти в США выросли на 800 тысяч баррелей в день. Кроме того, о новом рекорде сообщили всего через несколько месяцев после того, как в марте заявили, что США добывают больше черного золота, чем любая другая страна.

Напомним, что предыдущий торговый день американская нефть завершила с ростом на 2,8% до 75,28 доллара за баррель. На момент создания этого материала, стоимость WTI колеблется на уровне 75,10 доллара за баррель, согласно данным Bloomberg.