Цены на нефть падают на фоне сигналов из первой экономики мира

На рынке нефти снова зафиксировали изменение динамики, поскольку инвесторы учитывают новые сигналы из США. В частности, снова возникли беспокойства относительно спроса на сырье.

Сколько стоит баррель нефти

Во время торгов в четверг, 13 июня, нефть Brent упала в цене на 37 центов или на 0,5%. Сырье торгуется на уровне 82,23 доллара за баррель.

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В то же время фьючерсы на нефть West Texas Intermediate подешевели на 34 цента или на 0,4%. Американская нефть торгуется на уровне 78,16 доллара за баррель, информирует Reuters. Предыдущую торговую сессию обе марки нефти завершили, прибавив в цене примерно 0,8%.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 82,40 доллара за баррель (- 0,24%)

Контракты WTI торгуются по цене 78,30 доллара за баррель (- 0,25%).

Какие факторы влияют на рынок нефти

За прошедшую неделюэталонные бренды нефти упали в цене . Более того, Brent и WTI зафиксировали такой результат третью неделю подряд.

На ранних торгах в четверг цены на нефть зафиксировала спад, поскольку инвесторы оценивали то, что Федеральная резервная система США, вероятно, отложит снижение процентной ставки.

Вполне вероятно, центробанк примет соответствующее решение в декабре. В то же время высокие расходы на заимствования, как правило, тормозят экономический рост. В результате спрос на нефть может упасть. С другой стороны на рынок давили значительные запасы нефти и топлива в США также давили на рынок.