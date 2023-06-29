Последние изменения на рынке нефти

В среду, 28 июня, нефть марки Brent завершила торги с ценой на уровне 74,03 доллара за баррель. Сырье подорожало на 1,77 доллара или 2,5%

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Фьючерсы на West Texas Intermediate к концу сессии торговались на уровне 69,56 доллара за баррель. Эта марка нефти выросла в цене на 1,86 доллара или 2,8%, сообщает Reuters.

К теме! Украинский экономист Олег Гетман подробно объяснил, как повлияет на Россию изменение валютного фактора в рамках получения доходов от продажи нефти. Эксперт также рассказал о дальнейших перспективах государства-агрессорки.

Согласно Bloomberg, актуальные цены на нефть колеблются на следующих уровнях:

Баррель нефти Brent стоит 73,62 доллара за баррель (+1,88%);

за баррель (+1,88%); Марка WTI торгуется на уровне 69,17 доллара за баррель (+2,17%).

Что влияет на стоимость нефти

Цены на нефть во время сегодняшних торгов выросли в среднем на 3%. Все из-за большего, чем ожидалось уменьшение объемов резервов сырья в США. Такую динамику фиксируют вторую неделю подряд.

Этот фактор превзошел ожидания дальнейшего повышения процентной ставки мировыми центробанками, что может спровоцировать замедление глобальной экономики, а также привести к сокращению спроса на рынке, пишет Reuters.