Сколько стоит баррель нефти

В понедельник, 1 апреля, июньские фьючерсы на нефть Brent закончили торги с ценой на уровне 87,42 доллара за баррель. Сырье подорожало примерно на 42 цента или 0,5%.

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Тогда как американская нефть WTI выросла в цене на 54 цента или 0,7%, остановившись на уровне 83,71 доллара за баррель. Марка нефти завершила торговую сессию с лучшим показателем с 27 октября, согласно данным Reuters.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть колеблются на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 87,42 доллара за баррель (+0,48%)

Контракты WTI торгуются по цене 83,91 доллара за баррель (+ 0,24%).

К теме! За первый квартал 2024 года цены на нефть существенно выросли. Нефть Brent подорожала на 13,6%, а WTI подорожала на 16,1%. Кроме того, сырье демонстрировало положительную динамику и в течение прошлой недели: нефть Brent подорожала на 2,4%, а WTI прибавила в цене примерно 3,2%.

Нефть продолжает дорожать

На рынке нефти фиксируют рост цен, поскольку ожидают, что экономическое усиление в двух первых экономиках мира – США и Китай – приведет к увеличению спроса на сырье.

В то же время поставки нефти, вероятнее всего, будет уменьшаться в связи с сокращением объемов добычи странами ОПЕК+. Еще один фактор влияния – атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, по данным Reuters.

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