На рынке нефти фиксируют прямо противоположную динамику цен: все из-за Китая и США

Нефть завершает неделю с положительной динамикой на рынке, однако через неделю результат может быть прямо противоположным. На стоимость нефти влияют сигналы из США и Китая.

Как изменились цены на нефть на рынке

В пятницу, 26 июля, нефть Brent подорожала на 0,15 доллара или на 0,2%. Сырье торгуется на уровне 82,52 доллара за баррель.

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В то же время нефть West Texas Intermediate выросла в цене на 0,13 доллара или 0,2%. Американское сырье стоит 78,41 доллара за баррель, пишет издание Reuters. Для обеих марок нефти речь идет о сентябрьских фьючерсах.

Почему нефть изменила динамику на рынке

Несмотря на то, что цены на нефть немного выросли, они все еще на пути к снижению третью неделю подряд из-за слабого спроса в Китае. Эта страна является крупнейшим импортером нефти в мире. Также на рынок влияют ожидания соглашения о прекращении огня в Секторе Газа.

Рост цен на нефть, который фиксировали в четверг и пятницу, связано с тем, что экономика США завершила второй квартал 2024 года с лучшими показателями, чем ожидалось.