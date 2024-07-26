Влияет ли цена нефти на газ

Олег Гетман рассказал для 24 Канала, что цены на нефть влияют на газ очень опосредованно.

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Олег Гетман Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, ассоциированный эксперт CASE Украина Определенная связь есть, когда цена нефти растет существенно, то газ, как дополнительный энергоресурс, к этому причастен. Однако, если колебания не большие, то и на цену газа это влияет не значительно

Он добавил, что влияние на газ возможно, если нефть растет за 100 долларов за баррель, или спускается ниже 50 долларов за баррель. Тогда существует определенная реакция цен на газ.

Напомним! Больше всего цены на нефть влияют на бензин и дизельное топливо. Обычно процент роста нефти равен проценту подорожания цен на топливо.