Як змінилися ціни на нафту на ринку

У п'ятницю, 26 липня, нафта Brent подорожчала на 0,15 долара або на 0,2%. Сировина торгується на рівні 82,52 долара за барель.

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Водночас нафта West Texas Intermediate зросла в ціні на 0,13 долара або 0,2%. Американська сировина коштує 78,41 долара за барель, пише видання Reuters. Для обох марок нафти йдеться про вересневі ф'ючерси.

Чому нафта змінила динаміку на ринку

Попри те, що ціни на нафту трохи зросли, вони все ще на шляху до зниження третій тиждень поспіль через слабкий попит в Китаї. Ця країна є найбільшим імпортером нафти у світі. Також на ринок впливають очікування угоди про припинення вогню у Секторі Гази.

Зростання цін на нафту, яке фіксували у четвер та п'ятницю, пов'язане з тим, що економіка США завершила другий квартал 2024 року з кращими показниками, ніж очікували.