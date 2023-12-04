Все ради контроля: как Саудовская Аравия может всколыхнуть рынок нефти

Рынок нефти в течение нескольких последних недель находится в центре особенного внимания. Одна из причин – ожидали решения ОПЕК+ относительно объемов добычи сырья. Однако сейчас следует следить за Саудовской Аравией.

Аналитик из Sankey Research считает, что Саудовская Аравия может увеличить поставки нефти. Главная цель, по мнению эксперта, – восстановление контроля над ценами на рынке.

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Саудовская Аравия может всколыхнуть рынок нефти

Накануне завершилась встреча государств-членов ОПЕК+, пообещав продолжить добровольное сокращение объемов добычи нефти. В то же время они не выступили с какими-либо серьезными обязательствами. На фоне этого решения на рынке нефти зафиксировали спад цен.

На момент создания этого материала стоимость эталонных брендов нефти Brent и WTI колеблется на уровне.за баррель соответственно, по данным Bloomberg . Цены демонстрируют отрицательную динамику.

По оценкам специалиста по Sankey Research, Саудовская Аравия имеет возможность увеличить добычу еще на 2,5 миллиона баррелей нефти в сутки. Сообщают, что схожую схему страна использовала в 2014 году, снизив цены на нефть с пиковых 110 долларов за баррель до 50 долларов за баррель. Благодаря этому удалось достичь следующих целей:

Производители с большими затратами были вынуждены выйти из рынка, поскольку не могли выйти на прибыльный уровень;

Восстановление контроля над ценами, уменьшив конкуренцию.

На сегодняшний день Саудовская Аравия, которая де-факто является лидером ОПЕК, в настоящее время придерживается политики сокращения объемов добычи нефти.