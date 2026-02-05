Теперь все зависит от Ирана и США: нефтяной рынок ощутил новый удар

Сегодня цены на нефть упали на 3%. Они снизились, в частности, на фоне ожидания переговоров между Ираном и США, которые должны состояться завтра.

Что сегодня влияет на стоимость нефти?

На стоимость нефти ощутимо влияет напряжение на Ближнем Востоке, сообщает Reuters.

Обратите внимание! Переговоры между США и Ираном состоятся в Омане.

Около пятой части мирового потребления нефти проходит через Ормузский пролив между Оманом и Ираном. Другие члены ОПЕК, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и Ирак, экспортируют большую часть своей сырой нефти через пролив, как и Иран,

– отмечает издание.

То есть, недоступность такого пути "ударит" по мировому рынку нефти. А такая ситуация может стать следствием силового противостояния этих стран.

Какие еще факторы являются решающими для мирового рынка нефти сейчас:

Соглашение между Трампом и Моди. США снижают тарифы для Индии. За это индийские покупатели должны отказаться от нефти из России.

Чтобы компенсировать сокращение закупок из Индии, Россия делает дисконт на нефть для Китая. Это уменьшает ее доходы от экспорта.

Появление венесуэльской нефти на рынке.

Укрепление доллара.

Волатильность драгоценных металлов.

Профицит торгового баланса Аргентины в энергетике может вырасти в 2026 году с рекордного прошлого года благодаря добыче сырой нефти из сланцевой формации Вака Муэрта до диапазона от 8,5 до 10 миллиардов долларов,

– указывает издание.

Сколько сегодня стоит нефть?

Стоимость нефти зависит от марки, сообщает ресурс Trading Economics. Сейчас расценки следующие:

Нефть марки Brent имеет цену – 67,69 доллара за баррель.

имеет цену – 67,69 доллара за баррель. Американская нефть WTI стоит – 63,49 доллара за баррель.

стоит – 63,49 доллара за баррель. Российская Urals – 55,69 доллара за баррель

Почему между Ираном и США напряжение?