Актуальные данные о ценах на нефть
Во вторник, 18 октября, марка нефти Brent завершает день с ценой на уровне 90,51 доллара за баррель. С начала сессии котировки этой марки упали на 1,21%, согласно данным Finance! Yahoo. Тогда как по сравнению с предыдущим торговым днем нефть подешевела на 2,08 доллара.
Контракты на американскую марку нефти – West Texas Intermediate – стоят 83,54 доллара за баррель, что на 2,87 доллара меньше, чем днем ранее. За сегодняшнюю торговую сессию эта марка потеряла 2,25%.
По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:
- Марка нефти Brent торгуется на уровне 90,33 доллара за баррель (-2,27 доллара);
- Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 83,43 доллара за баррель (-2,95 доллара).
Что происходит на рынке нефти
По данным издания Reuters, нефть на торгах во вторник, 18 октября, вернулась к падению. Выделяют несколько причин. Среди них:
- Вероятность увеличения предложения в США;
- Опасения по поводу экономического спада;
- Уменьшение спроса на топливо в Китае.
Глава Всемирного банка Дэвид Малпасс и глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредили о том, что риск глобальной рецессии растет, а также добавили, что инфляция остается серьезной проблемой, сообщает издание .
Прогнозы по ценам на нефть:
- Эксперты Goldman Sachs ожидают, что стоимость нефти марки Brent может возрасти до 130 долларов за баррель до конца 2022 года. Подчеркивают, что на рынке фиксируют дефицит даже несмотря на замедление экономического роста, так что это тянет цены вверх.
- В то время как эксперты из Bank of America считают, что в этом году нефть WTI в среднем может торговаться по цене в 100 долларов, тогда как в 2023 году цена упадет до 95 долларов за баррель.
- Если же сценарий с рецессией станет реальностью, то прогнозируют, что нефть может обвалиться до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос, согласно отчету Citigroup.
- В Fitch Solutions в новом прогнозе отметили, что в 2022 году стоимость баррелей Brent может достигнуть 105 долларов, тогда как в следующем году снизится до 85 долларов за баррель.