Актуальные данные о ценах на нефть

Во вторник, 18 октября, марка нефти Brent завершает день с ценой на уровне 90,51 доллара за баррель. С начала сессии котировки этой марки упали на 1,21%, согласно данным Finance! Yahoo. Тогда как по сравнению с предыдущим торговым днем нефть подешевела на 2,08 доллара.

Контракты на американскую марку нефти – West Texas Intermediate – стоят 83,54 доллара за баррель, что на 2,87 доллара меньше, чем днем ранее. За сегодняшнюю торговую сессию эта марка потеряла 2,25%.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 90,33 доллара за баррель (-2,27 доллара);

за баррель (-2,27 доллара); Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 83,43 доллара за баррель (-2,95 доллара).

Что происходит на рынке нефти

По данным издания Reuters, нефть на торгах во вторник, 18 октября, вернулась к падению. Выделяют несколько причин. Среди них:

Вероятность увеличения предложения в США;

Опасения по поводу экономического спада;

Уменьшение спроса на топливо в Китае.

Глава Всемирного банка Дэвид Малпасс и глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредили о том, что риск глобальной рецессии растет, а также добавили, что инфляция остается серьезной проблемой, сообщает издание .

Прогнозы по ценам на нефть: