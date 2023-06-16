Нефть резко взлетела в цене: последние изменения на рынке

В ходе торгов нефть стремительно подорожала благодаря новым данным из Китая. Хотя это не единственный фактор, сыгравший важную роль на рынке. Больше о последних изменениях – читайте в материале 24 Канала.

Последние изменения на рынке нефти

В ходе торгов в четверг, 15 июня 2023 года, нефть Brent завершила очередной день с ценой на уровне 75,67 доллара за баррель. Сырье подорожало на 2,47 доллара или 3,4%.

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Нефть под брендом West Texas Intermediate выросла в цене 2,35 доллара или 3,4 %. Нефть торговалась по цене на уровне 70,62 доллара за баррель, сообщает издание Reuters. Обе выше упомянутые марки нефти достигли пикового уровня с 8 июня.

По данным Bloomberg, актуальные цены на нефть колеблются на следующих уровнях:

Баррель нефти марки Brent стоит 75,67 доллара за баррель (+3,37%);

за баррель (+3,37%); Бренд WTI торгуется на уровне 70,64 доллара за баррель (+0,03%).

Ключевые факторы влияния на рынке нефти

В конце недели цены на нефть резко выросли. Одна из главных причин – новые данные из Китая, свидетельствующие об увеличении объемов переработки сырья. Напомним, что именно эта страна является крупнейшим импортером нефти в мире.

Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль ранее подчеркивал, что именно Китай сегодня играет едва ли не важнейшую роль на рынке нефти. По его словам, от этого существенно зависит динамика цен на чёрное золото.

Также нефть выиграла от обесценивания доллара на рынке. Дело в том, что более слабые позиции американской валюты сокращают давление на покупателей нефти с другими валютами. На этом фоне может увеличиться спрос на черное золото. Также ожидается, что этот показатель будет расти и в Китае.