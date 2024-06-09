Как изменились цены на нефть за неделю

Нефть зафиксировала спад на рынке за последнюю неделю. На цены влияли сигналы по спросу и новые заявления от ОПЕК+.

Как изменилась стоимость нефти за неделю

Очередную неделю эталонные бренды нефти завершили со спадом. Черное золото демонстрирует отрицательную динамику на рынке третью неделю подряд.

Стоит внимания Сколько нефти осталось в недрах Земли и какие тенденции прогнозируют

Для понимания, нефти Brent за неделю подешевела на 2,5%, тогда как бренд нефти WTI – на 1,9%, информирует Reuters. Цены на нефть падают из-за беспокойства относительно спроса на рынке.

Какие факторы влияют на рынок нефти

, в течение недели цены на нефть Brent зафиксировала спад до минимума за 4 месяца. Речь идет о стоимости ниже 77 долларов за баррель во вторник, однако уже в четверг сырье подорожало до примерно 79 долларов за баррель.

На рынок нефти влияли заявления от ОПЕК+ о готовности поставить на паузу или вернуть политику увеличения объемов добычи сырья. Речь идет о Саудовской Аравии и России.

С другой стороны, данные из Китая продемонстрировали, что несмотря на то, что экспорт вырос второй месяц в мае, импорт сырой нефти упал. Это свидетельствует об обеспокоенности относительно спроса у крупнейшего в мире покупателя сырой нефти.