Нефть снова подорожала, но есть несколько важных нюансов

Ситуация на рынке нефти стабилизируется после резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке. О главных изменениях на рынке нефти и колебания цен – рассказываем в материале 24 Канала.

Сколько стоит нефть на рынке

Во время торгов в четверг, 18 апреля, нефть Brent стоит 87,42 доллара за баррель. Сырье выросло в цене на 13 центов или на 0,15%.

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Зато нефть WTI подорожала на 6 центов или на 0,07%. Стоимость американской нефти сейчас колеблется на уровне 82,75 доллара за баррель, согласно данным Reuters.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть колеблются на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 86,88 доллара за баррель (- 0,47%)

Контракты WTI торгуются по цене 82,27 доллара за баррель (- 0,51 %).

Что влияет на стоимость нефти

В первом квартале 2024 года стоимость нефти существенно выросла

Ситуация на рынке нефти постепенно стабилизировалась. В целом цены на нефть незначительно изменились после 3% падения на предыдущей торговой сессии. В то же время рынок до сих пор беспокоит вопрос спроса на нефть в 2024 году. Кроме того, еще один фактор влияния – признаки того, что широкого конфликта на Ближнем Востоке удастся избежать. Напомним, что это один из ключевых регионов добычи нефти, информирует издание Reuters.