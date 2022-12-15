Цены на нефть существенно выросли после прогнозов на 2023 год от двух мощных игроков на рынке
Цены на нефть выросли после оглашения прогнозов от ОПЕК и Международного энергетического агентства. Чего они ожидают в 2023 году – читайте в новом материале 24 канала.
Последние изменения на рынке нефти
В ходе торгов в среду, 14 декабря, нефть Brent торговалась на рынке по цене на уровне 80,70 доллара за баррель. Сырье подорожало на 2,4% во время торговой сессии.
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Американская нефть, известная под маркой West Texas Intermediate, завершила торги с отметкой 77,28 доллара за баррель. С начала торгового дня сырье выросло в цене на 1,94 доллара, согласно данным Reuters.
По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:
- Марка нефти Brent торгуется на уровне 82,70 доллара за баррель (+2,02%);
- Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 77,19 доллара за баррель (- 0,09% доллара).
Что влияет на стоимость нефти
Цены на нефть демонстрировали положительную динамику после оглашения прогнозов от ОПЕК и Международного энергетического агентства. В обеих организациях ожидают, что в следующем году спрос на сырье возобновится.
Кроме того, прогнозируют, что параллельно с замедлением инфляции Федеральный резерв будет ослаблять свою монетарную политику, информирует Reuters.
Прогнозы экспертов по ценам на нефть:
- Эксперты Goldman Sachs ожидают, что стоимость нефти марки Brent может вырасти до 130 долларов за баррель до конца 2022 года. Подчеркивают, что на рынке фиксируют дефицит, даже несмотря на замедление экономического роста, поэтому это тянет цены вверх.
- Если сценарий с рецессией станет реальностью, то прогнозируют, что нефть может обвалиться до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос, согласно отчету Citigroup.