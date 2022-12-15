Цены на нефть существенно выросли после прогнозов на 2023 год от двух мощных игроков на рынке

Цены на нефть выросли после оглашения прогнозов от ОПЕК и Международного энергетического агентства. Чего они ожидают в 2023 году – читайте в новом материале 24 канала.

Последние изменения на рынке нефти

В ходе торгов в среду, 14 декабря, нефть Brent торговалась на рынке по цене на уровне 80,70 доллара за баррель. Сырье подорожало на 2,4% во время торговой сессии.

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Американская нефть, известная под маркой West Texas Intermediate, завершила торги с отметкой 77,28 доллара за баррель. С начала торгового дня сырье выросло в цене на 1,94 доллара, согласно данным Reuters.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 82,70 доллара за баррель (+2,02%);

за баррель (+2,02%); Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 77,19 доллара за баррель (- 0,09% доллара).

Что влияет на стоимость нефти

Цены на нефть демонстрировали положительную динамику после оглашения прогнозов от ОПЕК и Международного энергетического агентства. В обеих организациях ожидают, что в следующем году спрос на сырье возобновится.

Кроме того, прогнозируют, что параллельно с замедлением инфляции Федеральный резерв будет ослаблять свою монетарную политику, информирует Reuters.

Прогнозы экспертов по ценам на нефть: