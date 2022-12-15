Останні зміни на ринку нафти
Під час торгів у середу, 14 грудня, нафта Brent торгувалася на ринку за ціною на рівні 80,70 долара за барель. Сировина подорожчала на 2,4% під час торгової сесії.
Актуально Індекс S&P 500 на шляху до нового максимуму: як інвестору не пропустити вигідні можливості
Американська нафта, яка відома під маркою West Texas Intermediate, завершила торги з позначкою 77,28 долара за барель. З початку торгового дня сировина зросла в ціні на 1,94 долара, згідно з даними Reuters.
За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:
- Марка нафти Brent торгується на рівні 82,70 долара за барель (+ 2,02%);
- Барель американської нафти WTI торгується за ціною 77,19 долара за барель (- 0,09% долара).
Що впливає на вартість нафти
Ціни на нафту демонстрували позитивну динаміку після оприлюднення прогнозів від ОПЕК та Міжнародного енергетичного агентства. В обох організаціях очікують, що у наступному році попит на сировину відновиться.
Крім того, прогнозують, що паралельно зі сповільнення інфляції Федеральний резерв буде послаблювати свою монетарну політику, повідомляє Reuters.
Прогнози експертів щодо цін на нафту:
- Експерти Goldman Sachs очікують, що вартість нафти марки Brent може зрости до 130 доларів за барель до кінця 2022 року. Підкреслюють, що на ринку фіксують дефіцит, навіть попри сповільнення економічного зростання, тож це тягне ціни вгору.
- Якщо сценарій з рецесією стане реальністю, то прогнозують, що нафта може обвалитися аж до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів у 2023 році. Адже це безпосередньо вплине на попит, згідно зі звітом Citigroup.