Останні зміни на ринку нафти

Під час торгів у середу, 14 грудня, нафта Brent торгувалася на ринку за ціною на рівні 80,70 долара за барель. Сировина подорожчала на 2,4% під час торгової сесії.

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Американська нафта, яка відома під маркою West Texas Intermediate, завершила торги з позначкою 77,28 долара за барель. З початку торгового дня сировина зросла в ціні на 1,94 долара, згідно з даними Reuters.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 82,70 долара за барель (+ 2,02%);

за барель (+ 2,02%); Барель американської нафти WTI торгується за ціною 77,19 долара за барель (- 0,09% долара).

Що впливає на вартість нафти

Ціни на нафту демонстрували позитивну динаміку після оприлюднення прогнозів від ОПЕК та Міжнародного енергетичного агентства. В обох організаціях очікують, що у наступному році попит на сировину відновиться.

Крім того, прогнозують, що паралельно зі сповільнення інфляції Федеральний резерв буде послаблювати свою монетарну політику, повідомляє Reuters.

Прогнози експертів щодо цін на нафту: