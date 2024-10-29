Что происходит с ценами на нефть после резкого обвала

На рынке нефти зафиксировали незначительные изменения после резкого обвала. На рынок нефти влияют планы США, как и ожидания относительно спроса на сырье.

Что происходит на рынке нефти

Во время торгов, 29 октября, цены на нефть почти не изменились. Предыдущую торговую сессию эталонные бренды нефти – Brent и WTI – завершили с серьезным спадом. Цены на нефть упали на 6%, информирует издание Reuters.

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Сейчас на рынок влияют новости о плане США по покупке нефти для Стратегического нефтяного резерва (SPR). Это оказало определенную поддержку, хотя беспокойство относительно слабого роста спроса в будущем все еще давит на рынок.

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Цены на нефть: последние изменения

Нефть Brent выросла в цене на 4 цента. Сырье торгуется на уровне 71,46 доллара за баррель. Тогда как нефть WTI подешевела на 1 цент или до 67,37 доллара за баррель.

К теме! За прошедшую неделю нефть выросла в цене на 4% на фоне опасений рынка относительно ответа Израиля на атаку Ирана. Еще одним фактором влияния остаются президентские выборы в США.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: