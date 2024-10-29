Що відбувається на ринку нафти

Під час торгів, 29 жовтня, ціни на нафту майже не змінилися. Попередню торгову сесію еталонні бренди нафти – Brent та WTI – завершили з серйозним спадом. Ціни на нафту впали на 6%, інформує видання Reuters.

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Наразі на ринок впливають новини про план США щодо купівлі нафти для Стратегічного нафтового резерву (SPR). Це надало певну підтримку, хоча занепокоєння щодо слабкого зростання попиту в майбутньому все ще тисне на ринок.

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Ціни на нафту: останні зміни

Нафта Brent зросла в ціні на 4 центи. Сировина торгується на рівні 71,46 долара за барель. Тоді як нафта WTI подешевшала на 1 цент або до 67,37 долара за барель.

До теми! За минулий тиждень нафта виросла в ціні на 4% на тлі побоювань ринку щодо відповіді Ізраїлю на атаку Ірану. Ще одним фактором впливу залишаються президентські вибори у США.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: