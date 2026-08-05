На фоне событий вокруг Ирана и США: как изменились цены на нефть

Цены на нефть продолжили снижаться в среду, 5 августа. Инвесторы следят за тем, продвигаются ли усилия по прекращению войны между Соединенными Штатами и Ираном.

Что происходит с ценами на нефть 5 августа

Важным вопросом также остается возобновление судоходства через заблокированный Ормузский пролив, что пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть Brent подешевели на 32 цента, или 0,4%, до 79,04 доллара за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) снизились на 58 центов, или 0,8%, до 75,19 доллара за баррель.

Оба эталонных сорта нефти завершили торги во вторник, 4 августа, с падением более чем на 5%.

В частности, Катар заявил во вторник, что посредники добиваются прогресса в переговорах о прекращении войны, что привело к дальнейшему снижению цен на нефть. В то же время Тегеран опроверг заявление президента Трампа о том, что переговоры уже ведутся.

Нефть марки Brent во вторник впервые с 13 июля закрылась ниже отметки 80 долларов за баррель.

Хотя непосредственная геополитическая премия уже исчезла, более широкая картина в отношении поставок требует осторожности,

– отметила руководитель отдела рыночной аналитики Phillip Nova Приянка Сачдева.

Она добавила: если дипломатические усилия потерпят неудачу и физические поставки нефти все же будут нарушены, то нынешнее снижение цен может оказаться кратковременным. Сокращение запасов лишь усилит влияние любого нового шока на рынке поставок.

Главным камнем преткновения остается вопрос, будет ли Иран настаивать на определенном контроле над этой водной артерией, и сохранят ли Соединенные Штаты свою позицию и не согласятся ли на такой сценарий,

– говорится в аналитической заметке компании IG.

Президент США Дональд Трамп и эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани во время телефонного разговора во вторник обсудили усилия, направленные на сокращение разногласий между Вашингтоном и Тегераном и повышение шансов на достижение долгосрочного урегулирования, сообщила канцелярия эмира Катара.

Напомним, что ситуация между Ираном и США сильно влияет на нефтяной рынок. Например, 29 июля цены на нефть поднялись почти на 3 доллара за баррель в результате атак.

Июль завершился для цен на нефть "ростом". По итогам месяца нефть марки Brent может подорожать почти на 24%, а WTI – примерно на 23%.