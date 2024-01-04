Цены на газ в США и Европе фиксируют неожиданные "рекорды": все из-за погоды

В последние годы на рынках газа в США и Европе зафиксировали немало изменений. Прежде всего, речь идет о ценах. В частности, в этом сезоне внимание приковано к погодным условиям, от которых напрямую зависит стоимость сырья.

Согласно прогнозу, нынешняя зима должна стать одной из самых теплых за последние несколько лет. На этом фоне, спрос на топливо для отопления снижается.

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Погода диктует цены на газ

Следовательно стоимость газовых фьючерсов в США упала на 35%, если сравнивать с показателями за январь прошлого года Более того, это достаточно резкое изменение после того, как цены на голубое топливо достигли рекордного уровня за 14 лет в 2022 году. Главная причина – полномасштабное вторжение России в Украину.

Пока геополитическая напряженность в мире отошла на второй план после погодных условий. В частности, выделяют следующие моменты:

В декабре Центральном парке Нью-Йорка фиксировали по существу весеннюю температуру;

Частично это связывается с потеплением тропической части Тихого океана. Мол, это может быть причиной того, что потепление на севере США в зимний период.

В то же время, цены получили определенную поддержку от экспорта сжиженного газа. Сегодня именно США – это один из главных поставщиков этого сырья в мире. Однако в Европе, активно сотрудничающей с США, ситуация с погодными условиями схожа даже с учетом похолодания в странах Скандинавии, поэтому спрос падает.

Сообщают, что фьючерсы на газ 2 января упали до самого низкого уровня почти за пять месяцев. 340 долларов за тысячу кубометров. Однако трейдеры отмечают, что ситуация на рынке газа может резко измениться, как это уже бывало. В то же время большинство из них пока демонстрируют "медвежьи настроения". Напомним, что это означает, что они ставят падение цен на газ.