Цены на драгоценные металлы бьют рекорды: сколько надо заплатить за золото, серебро и медь

Драгоценные металлы – это важный актив на финансовом рынке. За ценами на металлы также тщательно следят, ведь они являются индикаторами различных изменений и трендов в мире.

Как изменилась цена золота, серебра и меди за последнюю неделю

Золото завершило неделю (20 сентября) с ценой на уровне 2600 долларов за унцию, установив новый исторический максимум на рынке. Этому способствовало решение о первом снижении процентных ставок в США за 4 года и рост геополитической напряженности в мире. В частности, речь идет о ситуации на Ближнем Востоке, информирует Trading Economics. Напомним, что цены на золото в Украине также завершили неделю с ростом. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Во время торгов 20 сентября 2024 года стоимость серебра пересекла важную психологическую отметку в 31 доллар за унцию, согласно данным Markets Insider. Серебро торговалось на уровне 31,18 доллара за унцию, что стало самой высокой ценой драгоценного металла за последние два месяца. Подорожанию серебра помогло значительное снижение ставки Федеральной резервной системой США. Американский регулятор принял соответствующее решение 18 сентября.

Медь также завершила неделю на мировом рынке с ценой на уровне 4,3 доллара за фунт (0,45 килограмма). Стоимость контрактов на металл выросла до пикового уровня за два месяца. Металл также отреагировал на решение американского центробанка по снижению процентных ставок на 50 пунктов. Для меди также важное значение играет Китай, который является крупнейшим потребителем металла в мире. В то же время тонна меди на конец недели стоила 9393,80 доллара, выросши за этот период на 3,39%, информирует LME.

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Как изменилась стоимость металлов за 5 дней, согласно данным MarketWatch