Цены на золото в Украине и мире

НБУ обнародовал актуальные цены на золото в Украине. Речь идет как о стоимости драгоценных металлов, так и о цене драгоценных металлов в ломе по состоянию на 20 сентября 2024 года. Стоит добавить, что цены на золото зависят от различных факторов.

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Например, на стоимость драгоценного металла влияют его тип и чистота. При этом самым дорогим видом называют золото с пробой 999.

Актуальные закупочные цены на золото:

Банковский металл (доведенный до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами), стоит 3414,99 гривны за один грамм.

Банковский металл, который требует доведения его признанными производителями до стандартов качества, стоит 3404,75 гривны за грамм.

Золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов, стоит 3380,84 гривны за грамм.

Добавим, что в начале января 2024 года все вышеупомянутые виды драгоценного металла стоили на 600 – 900 гривен меньше. Согласно официальным данным от Национального банка Украины, тогда стоимость одного грамма золота колебалась на уровне 2498,19 гривны, 2490,70 гривны и 2473,21 гривны.

К теме! Золото продолжает фиксировать рекорды на мировом рынке. В частности, 19 сентября стало известно, что цена драгоценного металла снова достигла исторического максимума. Стоимость золота выросла благодаря решению Федерального резерва о снижении процентных ставок. Центробанк США начал цикл смягчения монетарной политики впервые за четыре года.

Закупочные цены на золото в ломе станом на 20 сентября:

333 проба – 1 125,82 гривны за грамм;

375 проба – 1 267,82 гривны за грамм;

500 проба – 1 690,42 гривны за грамм;

583 проба – 1 971,03 гривны за грамм;

585 проба – 1 977,79 гривны за грамм;

750 проба – 2 535,63 гривны за грамм;

900 проба – 3042,76 гривны за грамм;

916 проба – 3096,85 гривны за грамм;

958 проба – 3238,84 гривны за грамм;

999 проба – 3 377,46 гривны за грамм;

999,9 пробы – 3 380,50 гривны за грамм.

С января 2024 года золото в мире выросло в цене более чем на 27%. Тогда как в годовом исчислении унция драгоценного металла подорожала на 35,33%, согласно данным MarketWatсh. На момент создания этого материала, золото торгуется на уровне 2635 долларов за тройскую унцию.