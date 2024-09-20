Цены на золото в Украине и мире
НБУ обнародовал актуальные цены на золото в Украине. Речь идет как о стоимости драгоценных металлов, так и о цене драгоценных металлов в ломе по состоянию на 20 сентября 2024 года. Стоит добавить, что цены на золото зависят от различных факторов.
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Например, на стоимость драгоценного металла влияют его тип и чистота. При этом самым дорогим видом называют золото с пробой 999.
Актуальные закупочные цены на золото:
- Банковский металл (доведенный до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами), стоит 3414,99 гривны за один грамм.
- Банковский металл, который требует доведения его признанными производителями до стандартов качества, стоит 3404,75 гривны за грамм.
- Золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов, стоит 3380,84 гривны за грамм.
Добавим, что в начале января 2024 года все вышеупомянутые виды драгоценного металла стоили на 600 – 900 гривен меньше. Согласно официальным данным от Национального банка Украины, тогда стоимость одного грамма золота колебалась на уровне 2498,19 гривны, 2490,70 гривны и 2473,21 гривны.
К теме! Золото продолжает фиксировать рекорды на мировом рынке. В частности, 19 сентября стало известно, что цена драгоценного металла снова достигла исторического максимума. Стоимость золота выросла благодаря решению Федерального резерва о снижении процентных ставок. Центробанк США начал цикл смягчения монетарной политики впервые за четыре года.
Закупочные цены на золото в ломе станом на 20 сентября:
- 333 проба – 1 125,82 гривны за грамм;
- 375 проба – 1 267,82 гривны за грамм;
- 500 проба – 1 690,42 гривны за грамм;
- 583 проба – 1 971,03 гривны за грамм;
- 585 проба – 1 977,79 гривны за грамм;
- 750 проба – 2 535,63 гривны за грамм;
- 900 проба – 3042,76 гривны за грамм;
- 916 проба – 3096,85 гривны за грамм;
- 958 проба – 3238,84 гривны за грамм;
- 999 проба – 3 377,46 гривны за грамм;
- 999,9 пробы – 3 380,50 гривны за грамм.
С января 2024 года золото в мире выросло в цене более чем на 27%. Тогда как в годовом исчислении унция драгоценного металла подорожала на 35,33%, согласно данным MarketWatсh. На момент создания этого материала, золото торгуется на уровне 2635 долларов за тройскую унцию.