На сколько упадет прибыль металлургических компаний?

Barclays сократил прогнозы маржинальной прибыли на 2025 финансовый год для металлургических компаний ArcelorMittal, Aperam и Outokumpu на 2-6%. Это оказалось на 5-11% ниже консенсус-прогноза Bloomberg, пишет 24 Канал со ссылкой на Investing.

В банке отметили, что отчетный сезон за второй квартал оказался сложным: в дни публикации результатов акции сталелитейных компаний в среднем снижались на 4,3%, несмотря на то, что фактическая прибыль в целом совпала с ожиданиями.

В Barclays сократили прогнозы маржинальной прибыли следующим образом:

ArcelorMittal: снижен на 6% до 6,5 миллиарда долларов;

Aperam: снижен на 6% до 413 миллионов евро;

Outokumpu: снижена на 2% до 220 миллионов евро.

Barclays предупредил, что дальнейшее снижение прогнозов по прибыли возможно, если политические факторы не окажут поддержки.

К ним относятся механизм замены защитных мер в сентябре, уточнение правил Механизма корректировки углеродных границ (CBAM), возможное сокращение производства стали в Китае, а также торговые соглашения США с Бразилией, Мексикой и Канадой.