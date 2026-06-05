Центробанк России стимулирует граждан отказываться от сбережений в валюте. В то же время регулятор стремится заставить россиян формировать именно рублевые депозиты.

Как Центробанк России заставляет россиян держать сбережения в рублях?

Центробанк России популяризирует рублевые депозиты среди россиян с помощью различных инструментов. В частности, предлагая завышенные банковские предложения по вкладам в рублях, сообщает СЗРУ.

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К тому же российский регулятор использует следующие методы:

"создает" отсутствие доходности по валютным депозитам;

внедряет заградительные комиссии на покупку иностранной валюты.

Как показывает статистика, еще 10 лет назад доля сбережений россиян в иностранной валюте, хранившихся в банках, составляла – более 26%. А в I квартале 2026 года это значение достигло – 4,9%.

Нужно понимать, что российский рубль продемонстрировал аномальный рост в текущем квартале. Речь идет именно о соотношении к доллару.

С начала апреля рубль прибавил почти 12%. Сейчас 1 доллар стоит примерно 70 рублей.

Искусственному усилению нацвалюты способствовали сверхвысокая учетная ставка Центробанка, временное подорожание нефти на фоне событий на Ближнем Востоке и принудительная распродажа валюты экспортерами. Такой курс стал поводом для гордости "кремлевских патриотов" и иллюзорной возможностью подзаработать на рублевых депозитах, ставки по которым иногда достигают 22%,

– указывает украинская разведка.

Это улучшение может стать настоящим коллапсом. Ведь за первые 4 месяца 2026 года российский госбюджет получил дефицит, который достиг почти 6 триллионов рублей. Для понимания, по итогам года это значение ожидалось в пределах – 3,77 триллиона рублей.

Такая ситуация с бюджетом является следствием не только санкций, но и – роста рубля. Ситуация не улучшается даже несмотря на повышение цен на нефть.

По расчетам экономистов, на каждых 5 курсовых рублях бюджет теряет 700 – 800 миллиардов рублей нефтяной выручки. Недобор только по этому показателю до конца года может составить около 1,7 триллиона рублей,

– сообщает СВРУ.

Почему рубль так влияет на бюджет России сейчас?