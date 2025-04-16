Важный драгоценный металл установил новый исторический рекорд

Глобальная торговля – это одна из главных тем в мире. Напряженность вокруг этого вопроса продолжает расти. Это и стало толчком для золота.

Цена на золото выросла до нового исторического рекорда

Драгоценный металл подорожал до более 3300 долларов за тройскую унцию, что стало новым рекордом на рынке. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на биржу CNBC. Новый рекорд золота зафиксировали на бирже COMEX. За сегодня драгоценный металл вырос в цене на 2,35%

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Главная причина роста цены золота – это напряженность относительно мировой торговли. Более того, с начала 2025 года золото подорожало на более 20%, информирует издание Bloomberg. Выделяют еще такие причины роста цены на драгоценный металл:

Опасения относительно глобальной рецессии;

Эти страхи связаны с эскалацией торговых конфликтов;

Напомним, что прежде всего речь идет о торговой войне между США и Китаем, которые являются крупнейшими экономиками мира.

Золото также получило поддержку на рынке со стороны мировых центральных банков, которые в последние годы активно покупают металл. На сегодня самым большим золотым резервом в мире владеют США. Спрос на золото также растет и среди инвесторов в ETF (биржевые фонды).

Интересно! Эксперты Goldman Sachs обнародовали новый прогноз цены на золото. Они считают, что к середине 2026 года цена золота может вырастет 4000 долларов за унцию.