Сколько удастся выручить за золотой лом в конце октября
- Стоимость золотого лома зависит от пробы: 333 проба стоит 1 747,24 гривны за грамм, а 999 проба – 5 241,73 гривны за грамм.
- Цена на золото в ломе выросла по сравнению с предыдущими днями.
Вчера золото подорожало после резкого падения. Затем его стоимость несколько снизилась. Эти колебания повлияли на цену золотого лома сегодня.
Какая цена на золото в ломе?
Стоимость золота в ломе несколько выросла, по сравнению с предыдущими днями, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Сколько стоит золотой лом, в зависимости от пробы:
- Изделие, который имеет 333 пробу, сегодня имеет цену – 1 747,24 гривны за грамм
- золото 375 пробы – 1 967,62 гривны за грамм;
- 500 пробы – 2 623,49 гривны за грамм;
- 583 пробы – 3 058,99 гривны за грамм;
- 585 пробы – 3 069,48 гривны за грамм;
- 750 пробы – 3 935,24 гривны за грамм;
- 900 пробы – 4 722,28 гривны за грамм;
- 999 пробы – 5 241,73 гривны за грамм.
Обратите внимание! Проба указывает на долю чистого золота в сплаве. Например, если на изделии написано 333, там – 33,3% этого металла, все остальное – примеси.
Какие цены на золото сейчас?
НБУ изменил закупочные цены и на банковские металлы. Чистейший имеет цену – 5 299,98 гривны за грамм. А вот тот, который требует доведения их признанными производителями до стандартов качества – 5 284,08 гривны за грамм.
Цена золота за унцию превысила 4 тысячи долларов. За нынешнюю сессию она несколько упала. Сейчас одна унция стоит – 4 009,24 доллара.