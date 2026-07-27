Затишье на Ближнем Востоке заставило золото дорожать: сколько стоит металл теперь

Накануне США неожиданно прекратили продолжавшуюся почти две недели серию ударов по Ирану. В то же время Тегеран воздержался от ответных атак и начал переговоры с Оманом о возобновлении судоходства через стратегически важный Ормузский пролив.

Как затишье повлияло на рынок золота

Поскольку последние события снизили риски перебоев с поставками нефти и ослабили опасения по поводу инфляции, в понедельник, 27 июля, золото подорожало, пишет Bloomberg. Стоимость драгоценного металла выросла на 1,6% и превысила 4 100 долларов за унцию.

Нынешняя пауза в боевых действиях положительно влияет на рынок золота, однако для дальнейшего существенного подорожания США и Иран должны достичь реальной договоренности. Иначе котировки вряд ли выйдут за пределы диапазона 4000 – 4200 долларов за унцию.

Доходность облигаций и инфляционные ожидания будут оставаться высокими, пока конфликт будет продолжаться. Именно это сейчас сдерживает дальнейший рост цен на золото.

– объяснил аналитик Global X ETFs Джастин Лин.



Как менялась цена спотового золота в течение 2026 года / Bloomberg

К слову, с конца июня драгоценный металл преимущественно торгуется у отметки в 4 тысячи долларов за унцию. Участники рынка активно выкупают его во время краткосрочных снижений, что помогает котировкам удерживаться выше так называемого "психологического порога".

Несмотря на положительную динамику последних дней, золото все еще стоит более чем на 20% дешевле, нежели до начала военной эскалации на Ближнем Востоке в конце февраля. Именно эти события положили конец многолетнему восходящему тренду, который месяцем ранее вывел цену до рекордных почти 5 600 долларов за унцию.

Какая актуальная цена в Украине

Напомним, банковские металлы не стоит путать с ювелирными изделиями или ломом. Инвестиционными считаются золото, серебро и платина высоких проб, выпущенные в форме слитков или порошка с сертификатом качества, а также монеты из драгоценных металлов.

По данным НБУ, по состоянию на 27 июля закупочная цена без НДС: