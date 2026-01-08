Почему снижается стоимость золота 8 января 2026 года?

Стоимость золота сегодня упала на 0,6%. Цена этого металла составила – 4 428,06 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Цена золота достигла рекордного значения 26 декабря 2025 года. Тогда стоимость этого металла была на уровне – 4 549,71 доллара за унцию, сообщает Reuters.

Золото и серебро остаются под давлением, поскольку начинается ежегодная перебалансировка товарных индексов. В течение следующих пяти дней фьючерсы на COMEX могут продаться на сумму от 6 до 7 миллиардов долларов за каждый металл,

– указал руководитель отдела товарной стратегии Saxo Bank Оле Хансен.

Какие еще факторы влияют на цену золота сейчас:

геополитическая нестабильность (в частности, конфликт между США и Венесуэлой);

доллар колеблется вблизи помесячного максимума;

ожидание данных, относительно рынка труда в США.

Сейчас инвесторы ожидают публикацию данных о занятости в несельскохозяйственном секторе США. Ведь таким образом станет более очевидной монетарная политика. Напомним, аналитики ожидают, что ставка ФРС может быть снижена дважды в 2026 году.

Цена на золото достигнет 5000 долларов за унцию в первой половине 2026 года из-за геополитических рисков и роста фискальных долгов, а цена на серебро будет торговаться в диапазоне от 58 до 88 долларов в 2026 году из-за дефицита предложения, высокий инвестиционный спрос и высокие цены на золото,

– прогнозирует HSBC.

Как изменились цены на другие драгоценные металлы сегодня?