Почему банковское золото самое дорогое?

Банковское золото считается самым дорогим именно из-за его "чистоты", пишет 24 Канал.

Обратите внимание! Реализуется это золото в слитках и монетах.

Закупочные цены на банковское золото устанавливает НБУ. По состоянию на 19 сентября они были такие:

банковское золото достигло – 4 815,07 гривны за грамм;

металл, требующий доведения его признанными производителями до стандартов качества – 4 800,62 гривны за грамм;

а вот золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов – 4 766,92 гривны за грамм.

За сколько можно купить золотой слиток сейчас? Конечная стоимость золотого слитка зависит от многих факторов, в том числе и места покупки. В частности, "Приватбанк" определяет, что чем больше вес золота, тем ниже цена за грамм.

Как менялась стоимость золота в сентябре 2025 года?