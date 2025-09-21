Почему банковское золото самое дорогое?
Банковское золото считается самым дорогим именно из-за его "чистоты", пишет 24 Канал.
Обратите внимание! Реализуется это золото в слитках и монетах.
Закупочные цены на банковское золото устанавливает НБУ. По состоянию на 19 сентября они были такие:
- банковское золото достигло – 4 815,07 гривны за грамм;
- металл, требующий доведения его признанными производителями до стандартов качества – 4 800,62 гривны за грамм;
- а вот золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов – 4 766,92 гривны за грамм.
За сколько можно купить золотой слиток сейчас?
Конечная стоимость золотого слитка зависит от многих факторов, в том числе и места покупки. В частности, "Приватбанк" определяет, что чем больше вес золота, тем ниже цена за грамм.
Как менялась стоимость золота в сентябре 2025 года?
По состоянию на 1 сентября, стоимость банковского золота была – 4 485,28 гривны за грамм. Впоследствии цена этого драгоценного металла только росла.
8 сентября этот металл установил новый ценовой рекорд. 1 грамм золота начал стоить – 4 658,50 гривны.
Подорожание этого металла продолжается. 15 сентября, стоимость банковского золота составила – 4 793,06 гривны за грамм.