Рекордно снизилась: как упала стоимость золота сегодня

Сегодня золото упало к минимуму за неделю. На это повлияло снижение ожидания, относительно уменьшения ставок ФРС.

Что происходит с ценой на золото сегодня?

Сегодня спотовая стоимость золота упала на 0,1%. Унция стоит 4 039,71 доллара, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также Будет получать все меньше: Россия уже почувствовала влияние американских санкций

Обратите внимание! Нынешняя стоимость золота – это самый низкий уровень, начиная с 10 ноября этого года.

Я ожидаю, что цены на золото скоро достигнут дна, поскольку я все еще вижу, что ФРС несколько раз будет снижать ставки в течение следующих кварталов, а диверсификация центральных банков в золото остается сильной,

– говорит аналитик UBS Джованни Стауново.

Инструмент CME FedWatch указывает, что ожидания, относительно снижения ставки ФРС сейчас достигают примерно – 46%. Для сравнения на прошлой неделе они были – 67%.

Кроме этого, сейчас стоимость золота корректируется под влиянием таких факторов:

возобновление работы правительства США;

ожидание новых заявлений и публикации данных со стороны ФРС (в частности, речь идет об информации, относительно зарплат вне сельского хозяйства).

Напомним! Аналитики ожидают снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в декабре. Это может стать фактором роста цены на золото. Дело в том, что этот металл "процветает" в условиях низких процентных ставок.

Как изменилась закупочная цена на банковское золото?

Закупочные цены на золото устанавливаются под влиянием мировых тенденций. Как сообщает НБУ, сегодня стоимость этого металла такова:

банковское золото наивысшего качества имеет цену – 5 461,65 гривны за грамм;

то, которое требует доведения его признанными производителями до определенных стандартов качества – 5 445,27 гривны за грамм;

а вот золото, что не соответствует требованиям по качеству банковских металлов, стоит – 5 407,03 гривны за грамм.

Какие цены на другие драгоценные металлы?