Как изменилась стоимость золотого лома?

Мировые тенденции повлияли и на стоимость золотого лома, сообщает 24 Канал со ссылкой на регулятора.

Закупочные цены НБУ 23 октября, в зависимости от пробы следующие:

золото 333 пробы – 1 761,93 гривны за грамм

375 пробы – 1 984,15 гривны за грамм;

500 пробы – 2 645,54 гривны за грамм;

583 пробы – 3 084,69 гривны за грамм;

585 пробы – 3 095,28 гривны за грамм;

750 пробы – 3 968,30 гривны за грамм;

900 пробы – 4 761,96 гривны за грамм;

999 пробы – 5 285,78 гривны за грамм.

Обратите внимание! Проба указывает на долю чистого золота в сплаве. Например, если на изделии написано 750, то там – 75% этого драгоценного металла.

Что нужно знать о ценах на золото сейчас?

В понедельник золото достигло рекордного уровня – 4 381,21 доллара за унцию. Сегодня цена этого металла несколько меньше. 1 унция теперь стоит – 4 114,06 доллара.

Несколько упала цена на банковское золото. Закупочная цена НБУ составляет – 5 344,52 гривны за грамм.

Важно! С начала года золото подорожало почти на 57%.