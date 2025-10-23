Как изменилась стоимость золотого лома?
Мировые тенденции повлияли и на стоимость золотого лома, сообщает 24 Канал со ссылкой на регулятора.
Читайте также Исчезли последние надежды Кремля: Китай отреагировал на санкции США
Закупочные цены НБУ 23 октября, в зависимости от пробы следующие:
- золото 333 пробы – 1 761,93 гривны за грамм
- 375 пробы – 1 984,15 гривны за грамм;
- 500 пробы – 2 645,54 гривны за грамм;
- 583 пробы – 3 084,69 гривны за грамм;
- 585 пробы – 3 095,28 гривны за грамм;
- 750 пробы – 3 968,30 гривны за грамм;
- 900 пробы – 4 761,96 гривны за грамм;
- 999 пробы – 5 285,78 гривны за грамм.
Обратите внимание! Проба указывает на долю чистого золота в сплаве. Например, если на изделии написано 750, то там – 75% этого драгоценного металла.
Что нужно знать о ценах на золото сейчас?
В понедельник золото достигло рекордного уровня – 4 381,21 доллара за унцию. Сегодня цена этого металла несколько меньше. 1 унция теперь стоит – 4 114,06 доллара.
Несколько упала цена на банковское золото. Закупочная цена НБУ составляет – 5 344,52 гривны за грамм.
Важно! С начала года золото подорожало почти на 57%.