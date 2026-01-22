Будет стоить более 5 тысяч долларов: этот металл вырастет в цене больше, чем ожидалось ранее

Goldman Sachs изменил прогноз стоимости золота. Ожидается, что к концу 2026 года этот металл достигнет неожиданных –5 400 долларов за унцию.

Что будет с ценой на золото в 2026 году?

Ранее Goldman Sachs предсказывал рост стоимости золота до 4 900 долларов за унцию в 2026 году, сообщает Reuters.

Заметим, что еще в среду золото установило рекорд – 4 887,82 доллара за унцию. С начала года этот металл подорожал почти на 11%, сообщает Reuters.

Интересно! В 2025 году золото подорожало более чем на 60%. Это самый большой годовой рост с 1979 года.

Почему цена на золото так растет:

частный сектор и Центробанки диверсифицируют резервы в пользу золота;

растет геополитическая нестабильность.

Мы предполагаем, что покупатели со стороны частного сектора, которые диверсифицируют активы – их покупки хеджируют глобальные политические риски и стали причиной положительного сюрприза для нашего прогноза – не будут ликвидировать свои золотые позиции в 2026 году. Это фактически повышает стартовую точку нашего ценового прогноза,

– сообщается в брокерской записке в среду.

Брокер отметил, что в этом году закупки золота Центробанками будут достигать 60 тонн. То есть, спрос на безопасные активы будет только расти.

Как менялась цена на золото раньше?