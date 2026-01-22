Укр Рус
22 января, 15:30
3

Будет стоить более 5 тысяч долларов: этот металл вырастет в цене больше, чем ожидалось ранее

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Goldman Sachs прогнозирует, что к концу 2026 года цена золота достигнет 5 400 долларов за унцию, что превышает предыдущий прогноз в 4 900 долларов.
  • Рост цены на золото обусловлен диверсификацией резервов в пользу золота.

Goldman Sachs изменил прогноз стоимости золота. Ожидается, что к концу 2026 года этот металл достигнет неожиданных –5 400 долларов за унцию.

Что будет с ценой на золото в 2026 году?

Ранее Goldman Sachs предсказывал рост стоимости золота до 4 900 долларов за унцию в 2026 году, сообщает Reuters.

Заметим, что еще в среду золото установило рекорд – 4 887,82 доллара за унцию. С начала года этот металл подорожал почти на 11%, сообщает Reuters.

Интересно! В 2025 году золото подорожало более чем на 60%. Это самый большой годовой рост с 1979 года.

Почему цена на золото так растет:

  • частный сектор и Центробанки диверсифицируют резервы в пользу золота;
  • растет геополитическая нестабильность.

Мы предполагаем, что покупатели со стороны частного сектора, которые диверсифицируют активы – их покупки хеджируют глобальные политические риски и стали причиной положительного сюрприза для нашего прогноза – не будут ликвидировать свои золотые позиции в 2026 году. Это фактически повышает стартовую точку нашего ценового прогноза, 
– сообщается в брокерской записке в среду.

Брокер отметил, что в этом году закупки золота Центробанками будут достигать 60 тонн. То есть, спрос на безопасные активы будет только расти.

Как менялась цена на золото раньше?

  • По состоянию на 2 января, стоимость золота составляла – 4 378,75 доллара за унцию. Впоследствии этот металл продолжил дорожать. Его увеличению способствовал рост геополитической напряженности, из-за ситуации в Венесуэле. Напомним, тогда силы США захватили венесуэльского президента Мадуро.

  • Уже 5 января золото показало ощутимое увеличение. Тогда одна унция стоила – 4 433,29 доллара.

  • Рекорд стоимости золота в 2025 году был установлен 26 декабря. Тогда этот металл, по данным Reuters, имел цену – 4 549,71 доллара за унцию.