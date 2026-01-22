Будет стоить более 5 тысяч долларов: этот металл вырастет в цене больше, чем ожидалось ранее
- Goldman Sachs прогнозирует, что к концу 2026 года цена золота достигнет 5 400 долларов за унцию, что превышает предыдущий прогноз в 4 900 долларов.
- Рост цены на золото обусловлен диверсификацией резервов в пользу золота.
Goldman Sachs изменил прогноз стоимости золота. Ожидается, что к концу 2026 года этот металл достигнет неожиданных –5 400 долларов за унцию.
Что будет с ценой на золото в 2026 году?
Ранее Goldman Sachs предсказывал рост стоимости золота до 4 900 долларов за унцию в 2026 году, сообщает Reuters.
Читайте также Украинцев ждут обновления по соцпомощи и пенсиям: как планируют начислять выплаты
Заметим, что еще в среду золото установило рекорд – 4 887,82 доллара за унцию. С начала года этот металл подорожал почти на 11%, сообщает Reuters.
Интересно! В 2025 году золото подорожало более чем на 60%. Это самый большой годовой рост с 1979 года.
Почему цена на золото так растет:
- частный сектор и Центробанки диверсифицируют резервы в пользу золота;
- растет геополитическая нестабильность.
Мы предполагаем, что покупатели со стороны частного сектора, которые диверсифицируют активы – их покупки хеджируют глобальные политические риски и стали причиной положительного сюрприза для нашего прогноза – не будут ликвидировать свои золотые позиции в 2026 году. Это фактически повышает стартовую точку нашего ценового прогноза,
– сообщается в брокерской записке в среду.
Брокер отметил, что в этом году закупки золота Центробанками будут достигать 60 тонн. То есть, спрос на безопасные активы будет только расти.
Как менялась цена на золото раньше?
По состоянию на 2 января, стоимость золота составляла – 4 378,75 доллара за унцию. Впоследствии этот металл продолжил дорожать. Его увеличению способствовал рост геополитической напряженности, из-за ситуации в Венесуэле. Напомним, тогда силы США захватили венесуэльского президента Мадуро.
Уже 5 января золото показало ощутимое увеличение. Тогда одна унция стоила – 4 433,29 доллара.
Рекорд стоимости золота в 2025 году был установлен 26 декабря. Тогда этот металл, по данным Reuters, имел цену – 4 549,71 доллара за унцию.