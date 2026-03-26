Забудьте о распродажах: вот сколько на самом деле стоят дешевые вещи

Чтобы шопинг был рациональным, нужно пользоваться показателем Cost per Wear. Он поможет вам определить реальную цену вещи. То есть то, во сколько она обходится именно вам.

Что такое Cost per Wear?

Cost per Wear показывает стоимость вещи в долгосрочной перспективе, сообщает DE'FREIYA.

Формула расчета очень проста. Чтобы определить Cost per Wear (CpW) нужно:

к стоимости вещи, которую вы покупаете, добавить – стоимость обслуживания;

и разделить полученную сумму на количество раз использования, сообщает НБУ.

Рассмотрим на примере:

Трендовое брендовое кружевное платье

Представим, что стоимость этого платья – 5 000 гривен во время распродаж. Вы оденете его 5 раз.

В то же время уход и стирка такого платья требуют усилий. Для этого лучше всего обратиться в химчистку. Средняя стоимость стирки в таком случае – 1000 гривен.

Теперь подставим значения в формулу. Получится: (5 000 + 1000) / 5. То есть, CpW в этом случае – 1 200 гривен.

Юбка карандаш в черном цвете

Пусть цена такой юбки на распродаже – 500 гривен. Она не требует сложного ухода и может стираться с другими вещами.

А вот одеть такую юбку можно кратно чаще. Ведь она легко станет украшением многих образов.

Представим, что вы одеваете эту юбку раз в неделю в течение нескольких сезонов. Например, весной и осенью.

Важно! Осень и весна продолжаются по 13 недель.

В таком случае получится, что 500 / 26. То есть CpW – 19,23 гривны.

В чем преимущества метода CpW?