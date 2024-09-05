Золото или серебро: прогноз на 2025 год

Эксперты Bloomberg Intelligence Эммануэль Муньери и Грант Спор считают, что в следующем году серебро может опередить золото по темпам роста. Они выделили главные причины, которые являются положительными для драгоценного металла.

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Во-первых, речь идет о том, что промышленный спрос на серебро, скорее всего, будет и дальше расти. Дело в том, драгоценный металл играет важную роль в фотоэлектрическом секторе. Поэтому благодаря этому спрос на серебро будет опережать предложение в 2025 году.

Во-вторых, добавляют, что фундаментальные показатели серебра становятся лучше. Эксперты Bloomberg Intelligence ожидают, что дефицит на металл на рынке вполне вероятно будет сохраняться в течение 2024 – 2025 годов по мере усиления спроса. Сейчас средний прогноз стоимости серебра на 2024 год составляет 27,53 доллара за унцию.

Важно! На момент создания этого материала, серебро торгуется с ценой на уровне 28,7 доллара за унцию. С начала года драгоценный металл подорожал более чем на 20%. Максимальная цена серебра в годовом исчислении составляет 32,5 доллара за унцию, согласно данным Market Watch.

В то же время в контексте темпов роста серебра к золоту стоит учитывать фактор Китая, который является второй экономикой в мире. Дело в том, что Поднебесная пытается делать все для восстановления экономики, а геополитические риски способствуют тому, что золото держится на высоком уровне. Напомним, что в августе 2024 года золото подорожало до более 2500 долларов за унцию. Это произошло впервые в истории.