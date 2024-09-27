Цена серебра взлетела до максимума за 12 лет

На рынке допрогоценных металлов снова зафиксировали существенное оживление. В частности, это касается серебра, которое резко подорожало.

Цена серебра разнообразно выросла на рынке

Рынки ожидают очередного снижения процентных ставок в первой экономике мира – США. На этом фоне 26 сентября серебро стремительно подорожало на рынке. Стоимость драгоценного металла взлетела до пикового уровня за 12 лет.

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Стоимость серебра выросла до 32,71 доллара за унцию. Всего с начала года драгоценный металл подорожал более чем на 34%, а за 12 месяцев – на 44,13%, информирует MarketWatch. На момент создания этого материала, серебро торгуется на уровне 32,24 доллара за унцию.

Несмотря на существенно рост цены, серебро все еще торгуется на значительно более низких уровнях за исторический максимум, который зафиксировали в 2011 году. Тогда стоимость драгоценного металла достигла почти 50 долларов за унцию.